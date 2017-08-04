В Украине появилась онлайн-карта публичных пространств

Общественная организация "Институт успешного города" представил онлайн-карту публичных пространств Украины.

"Понятие публичного пространства в Украине только начинает развиваться. По мировым стандартам, публичное пространство должно быть свободным, комфортным, доступным для коммуникации, безопасным, инклюзивным, то есть доступным для всех", - сказала проектный менеджер общественной организации Александра Ярлыкова на брифинге в пятницу в Киеве.

По ее словам, в Украине не так много публичных пространств, однако они начинают активно появляться.

Информацию для создания карты собирали около двух лет, а на ее обработку ушло около трех месяцев.

Глава " Института успешного города" Анастасия Руденко отметила, что карта демонстрирует существующие в Украине публичные пространства, информацию о них.

При этом каждый желающий может добавлять информацию о ненанесенных на карту локациях.

А.Руденко также добавила, что со временем на карту планируется добавлять места, где можно было бы создать публичное пространство, что, по ее словам, позволит объединить активистов вокруг идеи создания новых локаций.