Экономика

10:44 04.08.2017

Осенние изменения в госбюджет-2017 будут предусматривать выделение дополнительных средств на соцпрограммы

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что изменения в государственный бюджет на 2017 год в сентябре-октябре будут предусматривать выделение дополнительных средств на реализацию социальных программ.

"Я уверен, что мы сделаем все вместе все для того чтобы в сентябре или октябре был как минимум еще один пересмотр государственного бюджета Украины, где мы могли бы еще раз вернуться к вопросу усиления программ социальной защиты", - сказал П.Розенко в эфире "112.Украина".

Он отметил, что рассчитывает и на реализацию предложенной правительством программы осовременивания пенсий до конца 2017 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Возле НКРЭКУ представители профсоюзов протестуют против абонплаты за газ

Украина до конца 2019 года откажется от антрацитового угля

Украина и Великобритания договорились о удвоении квот на автоперевозки

"Метинвест" заявляет о провокациях полиции в отношении подразделения компании в Кривом Роге

Правительство отклонило финплан "Укртрансгаза", которые оно же ранее согласовало в финплане "Нафтогаза"

ПОСЛЕДНЕЕ

Фондовые индексы Европы слабо меняются в пятницу в ожидании статданных из США

АМКУ разрешил совладельцу "Строконстантиновсахара" купить сахзавод у "Сварог Вест Груп"

Глава ArcelorMittal удовлетворен договором о приобретении итальянского завода Ilva

ГФС в ходе обысков производителя подсолнечного масла изъяла продукцию и технику на 45,7 млн грн

Кистион прогнозирует снижение запасов угля на складах ТЭС вследствие летнего пика потребления и ремонтов блоков АЭС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Брюки мужские
РЕКЛАМА