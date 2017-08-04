Осенние изменения в госбюджет-2017 будут предусматривать выделение дополнительных средств на соцпрограммы

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что изменения в государственный бюджет на 2017 год в сентябре-октябре будут предусматривать выделение дополнительных средств на реализацию социальных программ.

"Я уверен, что мы сделаем все вместе все для того чтобы в сентябре или октябре был как минимум еще один пересмотр государственного бюджета Украины, где мы могли бы еще раз вернуться к вопросу усиления программ социальной защиты", - сказал П.Розенко в эфире "112.Украина".

Он отметил, что рассчитывает и на реализацию предложенной правительством программы осовременивания пенсий до конца 2017 года.