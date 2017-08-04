Toyota увеличила чистую прибыль в I финквартале на 11%

Крупнейшая автомобилестроительная компания Японии Toyota Motor Corp. увеличила чистую прибыль в первом квартале 2018 финансового года, завершившемся 30 июня, на 11% благодаря сильному росту продаж автомобилей.

Кроме того, Toyota вслед за Honda повысила годовые прогнозы прибыли в связи с ожидаемым ослаблением курса иены.

Как сообщается в пресс-релизе Toyota, чистая прибыль компании в апреле-июне поднялась до 613 млрд иен ($5,57 млрд) с 552,5 млрд иен годом ранее.

Операционная прибыль уменьшилась на 10,6%, до 574,29 млрд иен, аналитики в среднем ожидали этот показатель на уровне 538,3 млрд иен. Toyota была вынуждена поднять скидки на рынке США из-за ужесточения конкуренции, что привело к ухудшению рентабельности по операционной прибыли с 9,5% до 8,1%.

Квартальная выручка повысилась на 7%, с 6,59 трлн до 7,05 трлн иен.

В Северной Америке продажи Toyota выросли в апреле-июне на 1%, до 723 тыс. автомобилей, в Азии (включая Китай) - упали на 5,4%, до 363 тыс. Вместе с тем концерн ухудшил годовой прогноз для Северной Америке с 2,82 млн до 2,78 млн машин.

В Японии объемы реализации увеличились на 33 тыс. автомобилей (6,5%), до 544,2 тыс.

Согласно прогнозу Toyota, операционная прибыль в текущем фингоду, который завершится 31 марта 2018 года, уменьшится на 2,6% - до 1,85 трлн иен, а не до 1,6 трлн иен, как предполагалось в мае. Чистая прибыль, вероятно, сократится на 44%, до 1,75 трлн иен, вместо прогнозировавшихся ранее 1,5 трлн иен. Новый прогноз выручки повышен на 1 трлн иен, до 28,5 трлн иен.

Прогноз компании на текущий фингод предусматривает средний курс доллара США на уровне 110 иен/$1, евро - 120 иен/1 евро (в мае 105 иен/$1 и 115 иен/1 евро), отмечается в пресс-релизе Toyota. В минувшем фингоду средний курс доллара составлял 109 иены/$1 по сравнению со 120 иены/$1 годом ранее.