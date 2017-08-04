Экономика

09:16 04.08.2017

Нефть слабо дешевеет

Цены на нефть снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу и демонстрируют снижение с начала недели на опасениях, что рост добычи в США нивелирует усилия ОПЕК по снижению предложения.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу опустилась на $0,09 (0,17%) - до $51,92 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы подешевели на $0,35 (0,67%) - до $52,01 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,09 (0,18%) - до $48,94 за баррель. Контракт подешевел на $0,56 (1,13%) - до $49,03 за баррель по итогам предыдущей сессии.

С начала недели котировки Brent опустились на 1,1%, WTI - на 1,5%.

Как стало известно из отчета Минэнерго США, добыча нефти в стране выросла на минувшей неделе на 20 тыс. баррелей в сутки, до максимальных с июля 2015 года 9,43 млн б/с.

Инвесторы опасаются, что активный подъем нефтедобычи в Штатах замедлит ребалансировку рынка, на которую рассчитывают страны ОПЕК и их партнеры.

"Ралли на нефтяном рынке пока очень неустойчивое, и любые сигналы о повышении добычи в ОПЕК или США могут вызвать снижение цен, - говорит экономист Overseas-Chinese Banking Corp. Барнабас Ган. - Во многом недавний подъем котировок спровоцирован ожиданиями увеличения спроса на топливо в США".

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