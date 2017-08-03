Экономика

18:59 03.08.2017

Правительство отклонило финплан "Укртрансгаза", которые оно же ранее согласовало в финплане "Нафтогаза"

Правительственный комитет отклонил финансовый план ПАО "Укртрансгаз" из-за положений, которые Кабинет министров ранее уже согласовывал в финансовом плане НАК "Нафтогаз Украины", заявил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

"Правительство утверждает финплан "Нафтогаза", где отображена операция по продаже буферного газа. Но не утверждает финплан "Укртрансгаза" из-за того, что в нем отображена операция по покупке этого буферного газа…Это яркий пример того, почему наблюдательный совет, а не Кабмин должны утверждать финансовый план – консолидированный план, а не финпланы отдельных предприятий группы "Нафтогаз", - отметил он на своей Facebook-странице.

Ю.Витренко объяснил, что около 5 млрд куб. м газа используется в качестве буферного в подземных хранилищах "Укртрансгаза" – этот объем не может быть поставлен потребителям и, поэтому, с точки зрения стандартов финотчетности, должен учитываться как основное средство, а не как товар. Именно операция купли-продажи этого буферного газа от "Нафтогаза" к "Укртрансгазу" и стала причиной отклонения финплана оператора ГТС со стороны правительства.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украина и Великобритания договорились о удвоении квот на автоперевозки

"Метинвест" заявляет о провокациях полиции в отношении подразделения компании в Кривом Роге

НБУ в пятницу перечислит МВФ $450 млн

Госгеонедр остановил работу двух шахт рудника "Евраз-Сухая Балка" в Кривом Роге

Госаудиторская служба проверит деятельность "Укрзализныци"

ПОСЛЕДНЕЕ

WGC прогнозирует снижение добычи золота в мире, начиная с 2019 г

Лёвочкин: Поддержка экономики в I полугодии недофинансирована на 26%, здравоохранение – на 65%

Комиссия МЭРТ рекомендовала 10 кандидатов для отбора 4-х независимых членов набсовета ОГХК

Выручка 100 крупнейших интернет-компаний Китая превысила 1 трлн юаней в 2016г

Цены на нефть растут, Brent подорожала до $52,72 за барр.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Аминокислоты купить на price.ua
РЕКЛАМА