Правительство отклонило финплан "Укртрансгаза", которые оно же ранее согласовало в финплане "Нафтогаза"

Правительственный комитет отклонил финансовый план ПАО "Укртрансгаз" из-за положений, которые Кабинет министров ранее уже согласовывал в финансовом плане НАК "Нафтогаз Украины", заявил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

"Правительство утверждает финплан "Нафтогаза", где отображена операция по продаже буферного газа. Но не утверждает финплан "Укртрансгаза" из-за того, что в нем отображена операция по покупке этого буферного газа…Это яркий пример того, почему наблюдательный совет, а не Кабмин должны утверждать финансовый план – консолидированный план, а не финпланы отдельных предприятий группы "Нафтогаз", - отметил он на своей Facebook-странице.

Ю.Витренко объяснил, что около 5 млрд куб. м газа используется в качестве буферного в подземных хранилищах "Укртрансгаза" – этот объем не может быть поставлен потребителям и, поэтому, с точки зрения стандартов финотчетности, должен учитываться как основное средство, а не как товар. Именно операция купли-продажи этого буферного газа от "Нафтогаза" к "Укртрансгазу" и стала причиной отклонения финплана оператора ГТС со стороны правительства.