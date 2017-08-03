Экономика

18:29 03.08.2017

Выручка 100 крупнейших интернет-компаний Китая превысила 1 трлн юаней в 2016г

Суммарный объем выручки 100 крупнейших интернет-компаний Китая в 2016 году увеличился на 46,8% и составил 1,07 трлн юаней ($159 млрд), сообщило министерство промышленности и информатизации.

Данный показатель впервые преодолел рубеж в 1 трлн юаней, отмечает агентство "Синьхуа".

Примерно 28% выручки и 73,2% совокупной прибыли топ-100 интернет-компаний в прошлом году пришлась на долю Tencent и Alibaba. Доля пятерки лидеров в общем объеме выручки превысила 50%.

В топ-10 входят также Baidu, JD (Jingdong), NetEase, Sina, Sohu, Meituan Dianping, Ctrip и 360.

Ежегодный рейтинг 100 крупнейших интернет-компаний Китая публикуется с 2013 года, причем тройка лидеров все эти годы остается без изменений.

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