Белорусский бизнесмен Прокопени отозвал из НБУ заявку на покупку украинского Сбербанка
Компания белорусского бизнесмена Виктора Прокопени VP Capital отозвала из Нацбанка Украины (НБУ) заявку на приобретение украинского ПАО "Сбербанк", сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в компании.
"Мы приняли решение отозвать из НБУ заявку на покупку украинского ПАО "Сбербанк" для того, чтобы сконцентрироваться на других планируемых инвестициях и проектах, над которыми мы работаем", - сказал представитель VP Capital.