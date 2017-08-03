Экономика

17:43 03.08.2017

Белорусский бизнесмен Прокопени отозвал из НБУ заявку на покупку украинского Сбербанка

Компания белорусского бизнесмена Виктора Прокопени VP Capital отозвала из Нацбанка Украины (НБУ) заявку на приобретение украинского ПАО "Сбербанк", сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в компании.

"Мы приняли решение отозвать из НБУ заявку на покупку украинского ПАО "Сбербанк" для того, чтобы сконцентрироваться на других планируемых инвестициях и проектах, над которыми мы работаем", - сказал представитель VP Capital.

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Интерфакс-Украина
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