Экономика

17:22 03.08.2017

Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 25,88 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 25,88 грн/$1 с 25,93 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончании торгов составили 25,87-25,89 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 25,8858 грн/$1 с 25,9042 грн/$1. Торговый оборот составил $357,76 млн , тогда как в предыдущий рабочий день -$371,84 млн.

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