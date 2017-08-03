Предприятия "Нафтогаза" за 7 мес. уплатили в госбюджет 72 млрд грн налогов и дивидендов

НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании за январь-июль 2017 года уплатили в государственный бюджет 71,8 млрд грн налогов и дивидендов, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, поступления от группы "Нафтогаз", являющейся крупнейшим налогоплательщиком страны, составили 16% от общих доходов госбюджета за семь месяцев текущего года (447,63 млрд грн).

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо в 2016 году получил чистую прибыль 26,529 млрд грн против чистого убытка 27,749 млрд грн в 2015-м. Чистый доход возрос на 43,1% – до 161,383 млрд грн.

Согласно консолидированному отчету НАК, группа по итогам 2016 года получила чистую прибыль 22,532 млрд грн против 35,062 млрд грн чистого убытка в 2015 году. Консолидированный доход от реализации возрос на 48% – до 192,764 млрд грн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.