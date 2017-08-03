"Центрэнерго" настаивает на обоснованности цены угля из США в $113/тонна

Энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" настаивает на обоснованности цены угля из США в $113/тонна.

Так, по мнению пресс-службы компании, неубедительны доводы некоторых экспертов о меньшей цене топлива на бирже NYMEX.

Как отмечают в "Центрэнерго", цена угля на NYMEX, если к ней прибавить стоимость транспортировки железнодорожным и морским транспортом, доставку до порта "Южный", составляет $102,68/тонна.

"Этот уголь (торгующийся на NYMEX) имеет высокое содержание летучих веществ от 34% и его теплота сгорания 1500 градусов Цельсия. Вопрос к экспертам: кто вспомнит, какой же уголь покупает "Центрэнерго" для нужд Трипольской ТЭС? Ответ: с летучими веществами на уровне до 17%, количество такого угля ограничено в мире! По-простому: "нельзя путать дизтопливо с бензином", - добавляют в компании.

Как сообщалось, "Центрэнерго" заключило с XCOAL Energy&Resources (США) контракт о поставке около 700 тыс. тонн угля антрацитовой группы до конца 2017 года. Цена первой партии составит $113/тонна, но она не является фиксированной и в последующем может меняться, в том числе, в меньшую сторону.