Экономика

16:32 03.08.2017

Украина за I пол.-2017 увеличила экспорт агропродукции в ЕС на 31,4%

Экспорт украинской аграрной продукции в европейские страны за январь-июнь 2017 года составил $2,774 млрд и увеличился на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Согласно пресс-релизу Министерства аграрной политики и продовольствия, за шесть месяцев текущего года выросли объемы поставок на европейские рынки: кукурузы - на 54,3%, сои - в 3,3 раза, жмыха - на 18,5%, мяса и пищевых субпродуктов птицы - на 94,4%, ячменя - в 2,6 раза и др.

"Заметно выросли поставки на европейские рынки нишевых и переработанных продуктов с добавленной стоимостью, например: масла сливочного - в 1064,8 раза, овощей бобовых сушенных - на 86%, шоколада - на 24%, томатов консервированных на 12,1% и других", - цитируется в сообщении заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

По словам замминистра, среди лидеров-импортеров Нидерланды с долей в общем экспорте в ЕС 17,6%, Испания - 17%, Италия - 13,5%, Польша - 12,1%, Франция - 6,8%, Германия - 6,7% Великобритания - 3,8%, Португалия - 3,3%, Бельгия - 3% и Венгрия - 2,1%

"Сегодня страны ЕС стабильно занимают второе место в региональной структуре нашего аграрного экспорта. По результатам первого полугодия 2017 года их доля составляла 34,9%. Общий внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС также увеличился на 24,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, и составил $3,803 млрд. Это конкретный результат действия Соглашения о ЗСТ между Украиной и ЕС", - отметила О.Трофимцева.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Система ProZorro зафиксировала миллионную закупку

Данилюк просит ГФС быстро проверить его во избежание срыва внешних займов, переговоров с МВФ и госбюджета-2018

Нацбанк вдвое повысит лимит работы банков с собственной валютой на межбанке

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 12,5%

"Нафтогаз" не будет снимать претензии и отменять иски к "Газпрому"

ПОСЛЕДНЕЕ

Предприятия "Нафтогаза" за 7 мес. уплатили в госбюджет 72 млрд грн налогов и дивидендов

"Центрэнерго" настаивает на обоснованности цены угля из США в $113/тонна

"Киевпастранс" отобрал "Оранту" для страхования по договору "Зеленая карта"

Набсовет "Евраз-Сухая Балка" избрал своим председателем собственника DCH Ярославского

Фунт дешевеет после заседания Банка Англии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить туфли мужские
РЕКЛАМА