Набсовет "Евраз-Сухая Балка" избрал своим председателем собственника DCH Ярославского

Наблюдательный совет (НС) ЧАО "Евраз-Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), недавно приобретенного группой DCH бизнесмена Александра Ярославского у группы "Евраз" (РФ), возглавил собственник компании.

Как сообщает предприятие в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), выборы председателя набсовета состоялись на заседании НС 2 августа текущего года.

При этом уточняется, что А.Ярославский избран главой набсовета до следующего годового собрания акционеров.

Как сообщалось, на состоявшемся 31 июля внеочередном собрании акционеров были выведены все его члены от предыдущего собственника - финансовый директор ЧАО "Евраз-Днепровский металлургический завод (ДМЗ)" Александр Марьянчук, начальник отдела казначейства финансовой дирекции "Евраз-ДМЗ" Наталия Круподьорова и начальник отдела кадров "Евраз-ДМЗ" Светлана Санжаревская.

В НС избраны председатель совета директоров ООО "Девелопмент Констракшн Холдинг", представитель акционера - Kadish Limited (Кипр) - Александр Ярославский, представитель ООО "Девелопмент Констракшн Холдинг" и Kadish Ltd Артем Александров и директор департамента корпоративных прав ООО "Девелопмент Констракшн Холдинг" и ООО "КУА "Смарт Систем АМ", представитель Kadish Ltd Александр Черный.

Кроме того, из ревкомиссии выведены начальник отдела первичного учета ООО "Торговый дом "Евразресурс Украина" Наталья Сачко и начальник финансового управления "Евраз-Сухая Балка" Елена Шерстюк, введены начальник департамента финансового мониторинга и аудита ООО "Девелопмент Констракшн Холдинг" Алексей Зосимов и начальник отдела аудита этой же компании Вячеслав Вареня.

Члены набсовета и ревкомиссии избраны до следующего годового собрания акционеров.

В повестке дня внеочередного собрания акционеров "Евраз-Сухая Балка", назначенного на 31 июля, значился также вопрос изменения названия приобретенного рудника, однако решение по нему не принималось - акционеры планируют это сделать на следующем собрании.

Также сообщалось, что группа DCH приобрела ЧАО "Евраз-Сухая Балка" у группы "Евраз".

"Евраз-Сухая Балка" специализируется на добыче подземным способом и производстве товарной железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47% - 50%). В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе.

Уставный капитал ЧАО "Евраз-Сухая Балка" составляет 41,869 млн грн, номинал акции – 0,05 грн.