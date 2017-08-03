Экономика

15:45 03.08.2017

"Электросталь" за 7 мес. нарастила производство литой заготовки почти на четверть

Сталеплавильное предприятие "Электросталь" (Курахово Донецкой обл.) в январе-июле 2017 года нарастило производство непрерывнолитой заготовки на 23,12% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 243,661 тыс. тонн.

Согласно официальной информации предприятия в четверг, за семь месяцев на экспорт поставлено 197,011 тыс. тонн продукции, остальное - на внутренний рынок.

В июле произведено 41,887 тыс. тонн заготовки, на экспорт отгружено 41,849 тыс. тонн.

Как сообщалось, "Электросталь" в 2016г увеличила производство непрерывнолитой заготовки на 8,9% по сравнению с 2015 годом – до 326,187 тыс. тонн с 299,505 тыс. тонн.

Основную часть продукции предприятие реализует на внешних рынках. В целом за 2016 год на экспорт поставлено 313,102 тыс. тонн заготовки (в 2015 году - 281,886 тыс. тонн), реализовано на внутреннем рынке - 12,250 тыс. тонн (19,363 тыс. тонн).

В январе и почти весь февраль 2016 года завод простаивал и возобновил работу только в конце второго месяца прошлого года.

Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ) с 2000 года начал испытывать нехватку покупной стальной заготовки для собственного прокатного производства, вследствие чего было принято решение построить сталеплавильное предприятие - "Электросталь".

ДМПЗ специализируется на производстве и реализации металлопродукции - сортового проката, чугунных труб, конструкционных элементов из черных металлов, гаек и лопат.

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