Зарплата тысячи новых реформаторов в министерствах составит от 50 тыс. грн

Заработная плата 1 тыс. новых реформаторов в министерствах, которых планируется привлечь на государственную службу, будет составлять от 50 тыс. грн, сообщил глава Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко.

"Сегодня принято принципиальное решение: учитывая ответственность, особые ожидания от этих лиц, должна быть создана соответствующая мотивация и зарплата должна быть конкурентной на рынке. Расчеты, которые у нас есть совместно с Министерством финансов, я скажу, - средние, поскольку зависит от стажа и некоторых других моментов. Но в целом мы можем говорить, что руководитель директората будет иметь заработную плату в пределах 70 тыс. грн, руководитель экспертной группы в директорате – немногим более 60 тыс., государственный эксперт, который работает в директорате, - в пределах 50 тыс. грн", - сказал К.Ващенко на "круглом столе" в четверг в Киеве.

При этом он отметил, что заработные платы должны увеличиваться у всех госслужащих.

По словам заместителя государственного секретаря Кабинета министров Украины Татьяны Ковтун, 16 августа правительство намерено принять необходимые нормативно-правовые акты для запуска отбора на указанный должности. В тот же день будет запущен он-лайн-портал с информацией о соответствующих вакансиях.

Начало отбора начнется с 1 сентября. Первые специалисты по реформам могут быть назначены 1 ноября.

При этом Т.Ковтун отметила, что отбор будет проходить при поддержке Европейского Союза посредством нанятой им рекрутинговой компании.

Руководитель программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине Беренд де Грот, в свою очередь, добавил, что в целом на реализацию реформы госслужбы в Украине ЕС намерен выделить EUR100 млн, часть из которых уже поступила.

Как сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, отобранные на конкурсе специалисты будут работать в новых структурных подразделениях министерств – в генеральных директоратах, которые будут отвечать за реформирование.