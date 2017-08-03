НБУ отмечает риски роста инфляции сверх целевого диапазона

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает рост риска более существенного отклонения инфляции от центральной точки целевого диапазона к концу 2017 года.

"Быстрое возобновление потребительского спроса, которое может быть дополнительно простимулировано увеличением бюджетных расходов и пенсионных выплат во втором полугодии, создает риск усиления фундаментального давления на цены", - сообщается в пресс-релизе Нацбанка в четверг.

НБУ напоминает, что целевым ориентиром по инфляции на текущий год является 8% +/- 2 процентных пункта.

Как говорится в сообщении, в то же время сдержанная монетарная политика может способствовать продолжению тренда на улучшение ожиданий и приближению инфляции к центральной точке целевого диапазона в течение первого полугодия 2018 года. Согласно предложениям правления НБУ к Основным принципам денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу, целевой диапазон на конец первого квартала 2018 года составляет 7,5% +/- 2 п.п., на конец второго квартала – 7,0% + / - 2 п.п.