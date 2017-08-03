НБУ ожидает дефляцию в июле-августе-2017

Национальный банк Украины (НБУ) в июле-августе 2017 года ожидает дефляцию.

"Фактическое значение общей инфляции в июне (15,6%) было выше прогноза Национального банка из-за более резкого подорожания сырых продуктов питания… Однако в июле с высокой вероятностью будет зафиксирована дефляция в месячном измерении, которая продлится в августе. Соответственно, показатели инфляции в годовом измерении постепенно будут приближаться к траектории, которую прогнозирует Национальный банк", - говорится в пресс-релизе центробанка.

Как отмечается в сообщении, базовая инфляция в июне повысилась до 6,8% в годовом измерении и, по оценкам НБУ, продолжила ускоряться в июле. Это связано с вторичными эффектами от подорожания сырых продуктов, увеличением производственных затрат, в том числе на оплату труда, и ростом тарифов на услуги по содержанию домов.