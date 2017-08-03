"Киевстар" во II кв.-2017г увеличил EBITDA на 13,7% и доход на 10%

Мобильный оператор АО "Киевстар" в апреле-июне 2017 года увеличил общий доход на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 4,058 млрд грн, сообщила международная группа Veon (до ребрендинга – VimpelCom Ltd.) в квартальном отчете в четверг.

Согласно ему, за указанный период "Киевстар" увеличил показатель EBITDA на 13,7% – до 2,305 млрд грн, тем самым нарастив рентабельность по EBITDА на 1,9 процентного пункта (п. п.) - до 56,8%.

Доход от услуг мобильной связи оператора во втором квартале составил 3,781 млрд грн - на 10,3% выше показателя за аналогичный период 2016 года.

Компания объясняет такой результат продолжающимся ростом доходов от передачи мобильных данных (на 71,6% за отчетный период) благодаря увеличению числа пользователей этой услуги, успешному маркетингу, поддерживаемому продолжением развертывания сети 3G и ориентированные на данные тарифами.

"В результате потребление данных в расчете на пользователя более чем удвоилось во втором квартале 2017 года по сравнению с тем же кварталом предыдущего года", – отмечается в отчете.

Количество абонентов мобильной связи "Киевстара" в апреле-июне 2017 года увеличилось на 2,8% - до 26,1 млн.

Потребление голосовых услуг (MoU) возросло на 2,5% - до 573 минут, а ARPU (средний доход с одного абонента в месяц) мобильной связи увеличился на 8,5% - до 48 грн.

Доходы мобильного оператора от услуг фиксированной связи во втором квартале возросли на 5,9% - до 277 млн грн, в том числе доходы от фиксированного интернета увеличились на 12,5% – до 169 млн грн при том же количестве абонентов - 0,8 млн. ARPU фиксированного интернета вырос на 13,9% – до 69 грн.

Капитальные инвестиции за отчетный период составили 705 млн грн, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчете также отмечается, что оператор продолжил развертывание своей 3G-сети в первом квартале, расширив по его итогам охват населения связью 3G-сети до 69% с 64% кварталом ранее и 48% – годом ранее.

"Киевстар" уточняет, что в целом за первое полугодие его доходы увеличились на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 7,929 млрд грн, а EBITDA выросла на 13,8% – до 4,378 млрд грн.

При этом доходы от услуг мобильной связи увеличились на 11,1% – до 7,328 млрд грн, а от фиксированной связи – на 9,9%, до 572 млн грн.

"Киевстар" - оператор телекоммуникаций - предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G.

Акционеры "Киевстар" - международная группа Veon с офисом в Нидерландах. Ее акции находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).