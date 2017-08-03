Глава Symantec ожидает дальнейшего роста выручки из-за кибератак

Американская Symantec Corp., один из ведущих разработчиков компьютерных программ для обеспечения безопасности данных, и другие компании отрасли продолжат получать дополнительную выручку из-за участившихся кибератак, включая случаи использования вирусов-вымогателей WannaCry и NotPetya, заявил глава Symantec Грег Кларк в ходе телеконференции после публикации финансовой отчетности.

По его словам, Symantec зафиксировала более 1 млрд попыток внедрения WannaCry на устройства, защищенные ее программным обеспечением. Вместе с тем ни WannaCry, ни NotPetya не оказали "практического никакого влияния на наших клиентов", добавил он.

Результаты Symantec за I квартал 2018 финансового года и прогнозы на год в целом превзошли ожидания рынка.

Выручка за три месяца, завершившихся 30 июня, подскочила на 33% - до $1,17 млрд, говорится в отчетности компании. Продажи в корпоративном сегменте выросли на 34%, до $646 млн.

При этом Symantec зафиксировала чистый убыток в размере $133 млн по сравнению с чистой прибылью на уровне $135 млн за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль Symantec составила 33 цента на акцию. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 31 цента на акцию.

Symantec повысила прогноз скорректированной выручки на текущий год с $5,10-5,20 млрд до $5,16- 5,26 млрд. Скорректированная прибыль по итогам года, как ожидается, составит $1,79-1,85 на акцию, а не $1,75-1,85 на акцию, как предполагалось ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков для годовой прибыли Symantec составлял $1,79 на акцию при выручке $5,15 млрд.

Также Symantec объявила о продаже подразделения по обеспечению безопасности веб-сайтов и инфраструктуре открытых ключей (PKI) компании DigiCert за $950 млн в денежной форме и 30-процентную долю бизнеса. Как заявил Г.Кларк, эта сделка позволит Symantec сосредоточиться на развитии интегрированной платформы киберзащиты.

Акции Symantec подорожали на 2,5% на дополнительных торгах после закрытия основной сессии в Нью-Йорке в среду.