Экономика

09:21 03.08.2017

Ferrari во II квартале увеличила чистую прибыль на 40%

Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari NV во втором квартале увеличил чистую прибыль на 40% за счет роста продаж.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила 136 млн евро, или 0,72 евро в расчете на акцию, по сравнению с 97 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали прибыль на уровне 0,74 евро на акцию.

Выручка Ferrari во втором квартале повысилась на 14% - до 920 млн евро, сообщается в отчетности. Продажи автомобилей выросли на 5% и составили 2,332 тыс., что превзошло ожидания.

Компания планирует по итогам 2017 года увеличить поставки машин на 4,8% - до 8,4 тыс., операционную прибыль - на 7,9%, примерно до 950 млн евро.

Акции Ferrari упали в цене на 4,2%, что стало самым существенным дневным снижением с июня 2016 года. Это обусловлено тем, что компания не стала улучшать прогноз прибыли на текущий год, как ожидали эксперты.

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