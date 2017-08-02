Экономика

18:56 02.08.2017

Санкции против РФ не должны подрывать усилия европейских союзников США по разрешению конфликта в Украине

Президент США Дональд Трамп призвал в среду Конгресс воздержаться от использования закона о новых санкциях против РФ в ущерб попыткам европейских стран урегулировать конфликт на востоке Украины.

"Моя администрация ожидает от Конгресса, что он не будет использовать этот содержащий изъяны закон таким образом, чтобы подорвать важную работу европейских союзников по решению конфликта в Украине", - отметил он в заявлении.

По его словам, претворение в жизнь закона "не должно нарушать наши усилия, нацеленные на то, чтобы санкции не сказались на американском бизнесе, на наших друзьях и союзниках".

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