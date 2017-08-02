Госгеонедр готовит решение по продлению лицензий "Укрнафты" на 20 лет

Государственная служба геологии и недр готовит решение по продлению специальных разрешений ПАО "Укрнафта" на недропользование на 20 лет, сообщила пресс-служба ведомства.

"20 июля в Госгеонедр состоялось заседание комиссии по вопросам недропользования, на которой приняли позитивное решение по продлению лицензий по "Укрнафте" на 20 лет", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укрнафты", финального решения о продлении лицензий, закрепленного приказом главы Госгеонедр, пока нет.

Как сообщалось, "Укрнафта" с начала 2017 года остановила добычу на шести месторождениях в Сумской и Львовской областях из-за непродления специальных разрешений на недропользование по ним. В 2017 году истекает срок действия девяти лицензий "Укрнафты", в 2018 году – 27-ми, в 2019 году – еще 22-х.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

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