Экономика

17:25 02.08.2017

ЕС выступает против продления пошлины на экспорт металлолома – Питер Вагнер

Украина должна воздерживаться от принятия мер, противоречащих принципам Всемирной торговой организации (ВТО) и Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС (DCFTA), подобных введению экспортных пошлин на металлолом или необработанную древесину, заявил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер (Peter Wagner).

"ЕС не считает приемлемым продление дополнительных экспортных пошлин на металлолом. Это фундаментальный, общий вопрос, как и в случае с запретом на (экспорт необработанной) древесины", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, эти вопросы очень интенсивно обсуждаются с украинской стороной.

"Торговля очень важна для экономического роста, и обе стороны должны решить эти проблемы и позаботиться, чтобы не было новых торговых раздражителей", – подчеркнул П.Вагнер.

Комментируя звучащую в Украине критику о слабой динамике расширения экспортных квот по отдельным украинским товарам в рамках DCFTA, представитель Еврокомиссии отметил, что Соглашение об ассоциации с Украиной и так является одним из наиболее открытых среди всех, подписанных ЕС, а недавно увеличенные квоты на сельхозпродукцию подтверждают неизменную поддержку ЕС. "Тем не менее, они не должны отвлекать внимание от того факта, что мы теперь должны приложить как можно больше энергии к тому, чтобы DCFTA заработала максимально эффективно. Мы должны систематически интегрировать рынки, поскольку только это, в конечном итоге, взбодрит украинскую экономику в целом", – считает П.Вагнер.

Он добавил, что когда Соглашение об ассоциации будет реализовано, будут действовать и главы, в которых прямо говорится о полном внутреннем рыночном отношении (full internal market treatment) к Украине в определенных секторах. "Это означает, что такие сектора будут рассматриваться, как если бы они были частью внутреннего рынка ЕС. И во всех других секторах существующие ограничения на экспорт со временем исчезнут", – пояснил представитель Еврокомиссии.

В то же время он отметил, что для этого понадобятся некоторое время и тяжелая работа, так как необходимо сначала подготовить и принять соответствующие законы. "Это включает техническое регулирование для многих продуктов, а также большой пакет фитосанитарного законодательства по пищевой промышленности, который был принят недавно", – добавил П.Вагнер.

В целом, характеризуя выполнение украинской стороной Соглашения об ассоциации, он выразил мнение, что говорить о якобы имеющемся разочаровании или негативных чувствах со стороны Еврокомиссии некорректно. "Амбиции высоки - это факт; у Украины одно из самых положительных и открытых соглашений, которые ЕС когда-либо заключал, и сейчас мы, конечно, также ожидаем, что обе стороны будут использовать его оптимальным образом", – сказал представитель Еврокомиссии.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 1 августа подписал принятый Радой 13 июля этого года закон о пролонгации действия повышенной вывозной пошлины на лом черных металлов в размере EUR30/тонна еще на один год.

Первоначально эта пошлина была введена сроком на год (с до 15 сентября 2017 года) законом от 12 июля 2016 года. Затем 8 июня 2017 года депутаты решили продлить ее еще на два года, однако П.Порошенко применил право вето к этому новому закону, предложив сократить срок продления пошлины с двух лет до года.

Полностью текст интервью с П.Вагнером читайте на сайте агентства www.interfax.com.ua

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