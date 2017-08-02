Биткойн разделился на две валюты

Блокчейн криптовалюты биткойн с 1 августа был разделен на две цепи (хардфорк), в результате образовались две валюты - "классический" Bitcoin (тикер BTC) и новый Bitcoin Cash (тикеры BCC или BCH), за которым стоит небольшая группа разработчиков, пишет The Verge.

При этом если привычный Bitcoin относительно стабилен у $2700, то средний курс новой версии подскочил на 130%, превысив $650, свидетельствуют данные CoinMarketCap. Капитализация традиционного биткойна превышает $44,4 млрд, Bitcoin Cash - $10,8 млрд на 2 августа по сравнению с $7,3 млрд накануне.

Торможение системы, которая стала одновременно медленнее и дороже, стало главной проблемой сообщества биткойна в последние месяцы: по данным blockchain.info, среднее время подтверждения транзакций в этой криптовалюте в текущем году доходило до 6 часов против наблюдавшихся ранее 20 минут. Подтверждение транзакций - обязательное условие работы системы, иначе мир бы заполонили фальшивые биткойны.

Значительная часть разработчиков приняла решение запустить новый протокол работы блокчейна SegWit2x, который увеличил бы размер блока (запись о транзакции) с 1 до 2 Мб. Но некоторые отказались устанавливать это обновление и поддержали версию Bitcoin Cash, в которой размер блока составляет 8 Мб. А 1 августа была успешно развернута версия "раскольников" для Bitcoin Cash, и пул ViaBTC официально нашел первый блок, что подтвердил в соцсетях. Размер блока составил 1,9 Мб, в него вместилось около 7000 транзакций.

В последние несколько недель курс биткойна на биржах существенно колебался, отмечает BBC: 11 июня стоимость криптовалюты достигла максимума в $3019 за 1 биткойн. Через несколько дней курс упал до $2457, а к середине июля снизился до $1939 долларов. Потом снова произошел отскок на уровень $2700-2800.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что влияние Bitcoin Cash будет не очень большим. Но не исключено, что курс традиционного биткойна в ближайшее время будет сильно колебаться.