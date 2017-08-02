"Киевский метрополитен" ввел автоматизированную систему оплаты проезда на станции метро "Кловская"

Коммунальное предприятие (КП) "Киевский метрополитен" в рамках эксперимента внедрило автоматизированную систему оплаты проезда на станции метро "Кловская", отказавшись от использования в ней касс и возможности приобрести пластиковые жетоны.

"Сегодня мы презентуем первую станцию метрополитена, которая работает полностью в автоматическом режиме. Здесь можно самостоятельно, без вовлечения внешних факторов, заказать и оплатить поездку", – отметил в ходе презентации системы замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

Так, на станции метро "Кловская" были установлены пять специальных автоматов, используя которые пассажир может самостоятельно приобрести разовый бумажный билет с QR-кодом, приобрести и пополнить бесконтактную пластиковую карточку для оплаты поездок в метро, а также подключить функцию MetroPass для оплаты проезда банковской карточкой с системой Mastercard. Любые операции можно оплатить как наличными средствами, так и банковской карточкой.

Использовать разовый билет с QR-кодом для оплаты проезда в метро можно только на станции "Кловская" в течение 30 минут после приобретения. Для cчитывания билет необходимо приложить QR-кодом вниз к верхней панели турникета. Пластиковые жетоны для оплаты проезда теперь не будут продаваться на станции "Кловская", однако несколько турникетов их принимают.

"Почему выбрана станция "Кловская"? Потому, что это одна из станций, которые имеют самое маленькое количество пассажиров – приблизительно 12 тыс. пассажиров в сутки. На этой станции будет проведен эксперимент, и потом несколько месяцев мы будем изучать позитив и негатив от нововведений. Будем общаться с пассажиром, принимать решение относительно дальнейшего распространения такой практики на другие станции метрополитена", – отметил Н.Поворозник.

По его словам, в дальнейшем для внедрения подобной автоматизированной системы оплаты проезда рассматриваются станции метро "Унивеситет", "Дружбы народов", "Лыбедская" и "Политехнический институт".

"В случае принятия пассажиром такого рода новизны, будем ее внедрять в течение 2017-2018 годов на всех станциях метрополитена", – добавил замглавы КГГА.

Как отметил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, с внедрением новой автоматизированной системы оплаты проезда предприятие будет отказываться от касс для продажи пластиковых жетонов. Вместо них планируется создать сервисные центры для оказания консультационных услуг.

"Наши кассиры перестанут заниматься такой рутинной работой, с которой легко справиться автомат. Взамен квалифицированные сотрудники, работая в этих сервисных центрах, смогут использовать свой опыт и помогать нашим пассажирам решать какие-то нестандартные задачи", – отметил В.Брагинский.

По его словам, таким образом предприятие сможет сократить затраты, связанные с необходимостью выгрузки и загрузки жетонов, уменьшить количество вакантных должностей и повысить фонд оплаты труда для специалистов сервисных центров.

В то же время Н.Поворозник и В.Брагиснкий не ответили на вопрос журналистов о стоимости внедрения системы автоматизированной оплаты проезда на станции метро "Кловская", сославшись на то, что такая информация общедоступна и размещена в системе электронных закупок ProZorro.

"Автоматы приобретались в 2016 году, вся информация есть на ProZorro. Метрополитен – это то предприятие, которое 100% закупок проводит только через систему ProZorro", – сказал начальник "Киевского метрополитена".