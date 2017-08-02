Экономика

13:43 02.08.2017

ОАЭ отменили запрет на импорт украинской продукции птицеводства

Объединенные Арабские Эмираты отменили временный запрет на импорт украинской продукции птицеводства, введенный в средине марта из-за вспышек птичьего гриппа, сообщается на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Соответствующая информация поступила от Всемирной торговой организации.

В частности, отменен запрет на ввоз украинской домашней и дикой птицы, продукции птицеводства.

Как сообщалось, в средине марта запрет на поставки продукции птицеводства со всей территории Украины из-за вспышек птичьего гриппа ввели Ирак, Китай, Катар, Йемен, Иордания.

Принцип регионализации к поставкам украинской продукции птицеводства применили Гонконг, ЕС, Саудовская Аравия, ОАЭ. Запрет на поставки в эти страны касается только тех украинских областей, где были зафиксированы вспышки птичьего гриппа.

В июне – июле Катар, Ирак и Саудовская Аравия отменили запрет на ввоз птицы из Украины.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Президент подписал закон о пролонгации действия повышенной экспортной пошлины на металлолом

"Укрзализныця" завершила I пол.-2017 с чистой прибылью 122,5 млн грн по МСФО

НКРЭКУ начала работу с Энергетическим сообществом по аудиту комиссии, - Вовк

НБУ признал банк "Гефест" неплатежеспособным

За год работы ProZorro сэкономила более 19 млрд грн госсредств

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацкомфинуслуг исключила СК "ИнтерГарант" из Госреестра финансовых организаций

"Киевский метрополитен" ввел автоматизированную систему оплаты проезда на станции метро "Кловская"

Фондовые индексы АТР выросли в среду, подорожали акции поставщиков Apple

Нацсовет объявил конкурс на вещание телеканала в мультиплексе МХ-5

ФГИ подписал соглашение с EY на предоставление услуг советника по продаже "Центрэнерго"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
корпус
РЕКЛАМА