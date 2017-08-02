ОАЭ отменили запрет на импорт украинской продукции птицеводства

Объединенные Арабские Эмираты отменили временный запрет на импорт украинской продукции птицеводства, введенный в средине марта из-за вспышек птичьего гриппа, сообщается на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Соответствующая информация поступила от Всемирной торговой организации.

В частности, отменен запрет на ввоз украинской домашней и дикой птицы, продукции птицеводства.

Как сообщалось, в средине марта запрет на поставки продукции птицеводства со всей территории Украины из-за вспышек птичьего гриппа ввели Ирак, Китай, Катар, Йемен, Иордания.

Принцип регионализации к поставкам украинской продукции птицеводства применили Гонконг, ЕС, Саудовская Аравия, ОАЭ. Запрет на поставки в эти страны касается только тех украинских областей, где были зафиксированы вспышки птичьего гриппа.

В июне – июле Катар, Ирак и Саудовская Аравия отменили запрет на ввоз птицы из Украины.