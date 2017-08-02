Экономика

12:18 02.08.2017

ДТЭК ввел в эксплуатацию свою первую солнечную электростанцию

Энергохолдинг ДТЭК ввел в эксплуатацию Трифановскую солнечную электростанцию мощностью 10 МВт в Херсонской области, сообщила его пресс-служба.

"Строительные работы на Трифановской СЭС начались в марте и были завершены во второй половине июля 2017 года. НА СЭС установлены 37 тысяч солнечных панелей производства JA Solar и инверторы компании ABB. С 1 августа станция вырабатывает электроэнергию и отпускает ее в энергосистему Украины", - говорится в сообщении.

По расчетам ДТЭК, ежегодно солнечная электростанция будет генерировать 11-12 млн кВт∙ч электроэнергии, что достаточно для энергообеспечения 15 окрестных сел. Благодаря работе Трифановской СЭС экономия выбросов СО2 в атмосферу составит порядка 12 тысяч тонн в год за счет снижения загрузки предприятий традиционной генерации.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг 27 июля утвердила "зеленые тарифы" для ООО "Трифановка энержи" (Херсонская обл.) и ООО "Дымерская солнечная электростанция – 1" (Киевская обл.).

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