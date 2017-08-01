Канада выделила $13 млн на программу поддержки ЗСТ с Украиной

Канада выделила $13 млн на программу развития и поддержки соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Канадой, сообщил временный проверенный в делах, директор департамента развития посольства Канады в Украине Кэрим Моркос.

"Канада не только устраняет налогообложение для большинства украинских товаров, но мы также вложили $13 млн. в программу развития и поддержки соглашения о свободной торговли, мы также будем сосредоточиваться на разных секторах: IT, агропромышленном секторе, индустрии моды и т.д.", - сказал он в ходе приема в честь вступления в силу соглашения о ЗСТ во вторник в Киеве.

Кроме того дипломат отметил, что соглашение о зоне свободной торговли предоставит возможности для развития, создания рабочих мест и привлечения инвестиций.

"Я думаю, что это соглашение предоставит большие возможности для обеих стран. Оно даст новые рабочие места, даст новые возможности для развития и инвестиций, инноваций. Оно очень важно для обеих стран. Также оно создает важный треугольник рыночного развития и позволит привлечь другие рынки к отношениям Украины и Канады – рынки Европы и Северной Америки", - добавил он.

Как сообщалось, соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой с 1 августа отменяет 98% тарифов на экспортируемые в Канаду украинские товары. Для канадских товаров сразу будет отменено 72% тарифов, а в течение 7-ми лет беспошлинный экспорт возрастет до 98%.

Кроме того, взаимно открываются рынки государственных закупок. Отдельные разделы соглашения защищают электронную коммерцию и интеллектуальную собственность.

Соглашение было подписано в Киеве 11 июля 2016 года. Верховная Рада ратифицировала его 14 марта 2017 года. Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации 3 апреля 2017 года.