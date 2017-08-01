Экономика

17:43 01.08.2017

Госрегуляторная служба за последние две недели выдала Нацкомфинуслуг еще 66 разрешений на проверку 38 страховщиков

Государственная регуляторная служба Украины, рассмотрев обращение Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых, дала согласие на проведение еще 66 внеплановых проверок на основании обоснованных обращений физических лиц о нарушении их законных прав.

Согласно решениям Госрегуляторной службы от 21 и 28 июля 2017 г. по жалобе физлиц будут проверены УАСК "АСКА", "Юнисон Страхование" (2 жалобы), "Европейский страховой союз" (3), "Эталон" (3), "Альфа-Гарант" (3), ХМСК (2), "Доминанта" (3), "Княжа Виена Иншуранс Групп" (2), "Кредо" (2), "Украинская страховая группа", "ПЗУ Украина" (4), "Арсенал Страхование" (2), "Классик страхование жизни" (2), "Здорово" (2), "Просто-страхование", "Краина", "Перша", "Галицкая", "Омега", УТСК (2), "Юнивес" (3), "Альфа Страхование", УПСК (2), "Ингосстрах", "АХА Страхование", "Киевский страховой дом" (4), "Провидна" (2), "Мега-Гарант", "Универсальная", "Форте", "Киев ре", "Глобус", "Европейский страховой альянс" (2) "Уника" (2) "Кредо", НАСК "Оранта", "Уника Жизнь", "Галицкая".

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