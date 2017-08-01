За год работы ProZorro сэкономила более 19 млрд грн госсредств

За год, прошедший с перехода на электронные публичные закупки через систему ProZorro для всех надпороговых тендеров, количество проведенных процедур выросло на 550%, количество участников – на 384%, сумма объявленных торгов увеличилась почти в 10 раз – с 75млрд грн до 725млрд грн, что является поразительным результатом, отмечает премьер-министр Украины Владимир Грйосман.

"Благодаря ProZorro за год нам удалось сэкономить 19,1млрд грн государственных средств. Это - очень высокий показатель, который, однако, имеет потенциал к росту! Поздравляю всю команду Системы публичных электронных закупок ProZorro, Министерство экономического развития и торговли Украины и лично Макса Нефедова (первый замглавы МЭРТ – ИФ). Желаю дальнейшего роста!", - написал в своей странице в Фейсбук во вторник днем В.Гройсман.

ProZorro – группа электронных площадок, объединенных в единую систему с общим пулом поставщиков. В апреле 2016 года стартовал первый этап внедрения электронной системы госзакупок, а с 1 августа 2016 года использование электронной системой стало обязательным для остальных государственных заказчиков. Надпороговые закупки – это те, которые превышают определенные законодательством стоимостные рамки.