Рубль усилил падение к доллару и евро из-за перешедшей к снижению нефти

Доллар США и евро растут "Московской бирже" днем во вторник, рубль усилил падение к бивалютной корзине из-за перешедшей к снижению нефти.

Курс доллара США составил 60,29 руб./$1 в 15:00, что на 51,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,2 руб./EUR1, поднявшись на 45 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 48,44 копейки - до 65,2 рубля. С начала торговой недели доллар прибавил к рублю 1,2% (+70 копеек), евро - 1,7% (1,2 рубля).

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 2 августа на 21,79 копейки, до 59,85 руб./$1, и поднял курс евро на 27,1 копейки, до 70,73 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил снижение к доллару и евро на дневных торгах вторника следом за дешевеющей нефтью. Котировки "черного золота" корректируются в первый день августа после рекордного более чем за год повышения по итогам июля. В июле Brent подорожала на 9,9%, что стало самым существенным подъемом цены с декабря, стоимость WTI увеличилась на 9% - это максимальный скачок с апреля 2016 года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник опустилась на 0,76% - до $52,12 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,58% - до $49,88 за баррель.

Нефть держится близко к максимальному уровню с мая на ожиданиях, что меры ОПЕК по сокращению добычи начали давать результат и вскоре на рынке может установиться баланс спроса и предложения.

Кроме того, инвесторы ждут данных министерства энергетики США о запасах топлива в стране, которые будут обнародованы вечером в среду. Аналитики в среднем ожидают, что отчет укажет на сокращение товарных запасов нефти в Штатах на 3,3 млн баррелей по итогам прошлой недели.

"Несмотря на небольшое снижение, цены на нефть находятся на высоком уровне, продолжая оказывать некоторую поддержку рублю. Однако без общего оптимизма глобальных инвесторов ко всей группе валют развивающихся рынков и в условиях негативного новостного фона влияние нефтяных котировок на рубль незначительно", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

"В настоящее время помимо санкционной темы негативным фактором для рубля выступает продолжение обратной конвертации дивидендных выплат, а также начало периода сезонно слабого торгового баланса в августе. Достаточно комфортная конъюнктура рынка нефти, напротив, несколько компенсирует негативное влияние перечисленных факторов. Краткосрочные ориентиры по паре "доллар-рубль" - 59,2-60,7 руб./$1", - отмечает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

По мнению руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, дальнейшие перспективы рубля остаются неопределенными, однако на данный момент ситуация такова, что негативные факторы в виде конвертации дивидендов со стороны держателей российских акций в условиях летнего рынка, а также дипломатического конфликта между РФ и США компенсируются высокими ценами на нефть.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) изменились незначительно во вторник по сравнению с предыдущим днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 9,29% годовых, ставка на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 9,3% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 2 б.п., поднявшись до 9,26% годовых, ставки на срок 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим днем, оставшись на уровне 9,21% и 9,07% годовых соответственно.