Власти Великобритании начали проверку в отношении BAT

Британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере (Serious Fraud Office, SFO) начало официальную проверку в отношении табачной компании British American Tobacco (BAT), пишет Financial Times.

В сообщении BAT говорится, что компания изучает претензии властей и намерена сотрудничать со следствием.

Причина расследования не называется, однако в прошлом году FT писала о подозрениях в том, что BAT давала взятки чиновникам в Восточной Африке, чтобы добиться смягчения антитабачных законов. Тогда глава компании Никандро Дуранте заявил, что будет проведено внутреннее расследование.