ВТБ Банк продает харьковский ТРК "Магелан"

ПАО "ВТБ Банк" (Киев) выставит на торги торгово-развлекательный комплекс (ТРК) "Магеллан" (Харьковская обл., пгт Малая Даниловка), ранее принадлежавший украинскому бизнесмену, собственнику группы "Милкиленд" с активами в Украине, РФ и Польше, Анатолию Юркевичу.

Соответствующее объявление опубликовано в системе электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ.

Согласно ему, торги пройдут 11 августа 2017 года, стартовая цена лота составит 603,671 млн грн.

Как указывается в объявлении, лот включает действующий ТРК "Магеллан" общей площадью 64,8 тыс. кв. м, а также незавершенную очередь строительства общей площадью 44,9 тыс. кв. м, размещенные на земельном участке в 4,2 га.

Заявки на участие в торгах принимаются до 6 августа.

Как сообщалось со ссылкой на ВТБ Банк, ТРК "Магелан" был передан в его собственность вследствие ипотечной оговорки и в дальнейшем планировался к продаже.

"Мы смогли достичь согласия с двух сторон и урегулировали конфликт, длящийся более трех лет", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" владелец "Магелана" А.Юркевич.

Как сообщалось, первая очередь ТРК "Магелан" введена в эксплуатацию в конце 2011 года.

Согласно данным веб-сайта ТРК, арендуемая площадь первой очереди "Магелана" составляет 35,8 тыс. кв. м, предусмотрен паркинг на 900 машиномест.

Как сообщалось со ссылкой на компанию Jones Lang LaSalle (JLL), введение второй очереди ТРК площадью 53,5 тыс. кв. м было запланировано на 2012 год, потом - на 2013 год, однако в итоге так и не состоялось.

ВТБ Банк (ранее - банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером является ОАО "Банк ВТБ" (РФ, 99,9959%).

Как сообщалось со ссылкой на главу ВТБ (РФ) Андрея Костина, компания планирует сжатие бизнеса в Украине, для чего требуются дополнительные деньги. "Нам, конечно, требуются дополнительно деньги, поэтому мы продаем активы, в том числе и залоговые, офисы закрываем. За счет этих вырученных денег хотим расплачиваться с нашими клиентами, потому что, не расплатившись, ты не можешь сжаться", - сказал он.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов ВТБ Банк занимал 16-е место (17,095 млрд грн) среди 90 украинских банков.