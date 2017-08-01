Экономика

14:00 01.08.2017

"Укрнафта" просит суд отменить постановление Кабмина о продлении лицензий должникам по ренте

ПАО "Укрнафта" просит Окружной административный суд Киева признать противоправным и отменить постановление Кабинета министров Украины №519 от 4 июля 2017 года.

Соответствующая информация обнародована на портале "Судебная власть Украины".

Постановлением №519 правительство разрешило продлевать действие спецразрешений на недропользование компаниям, имеющим задолженность по оплате рентных платежей, но только при отсутствии возможности газоснабжения прилегающих населенных пунктов из альтернативных источников.

Как сообщалось, "Укрнафта" с начала 2017 года остановила добычу на шести месторождениях в Сумской и Львовской областях из-за непродления специальных разрешений на недропользование по ним. В 2017 году истекает срок действия девяти лицензий "Укрнафты", в 2018 году – 27-ми, в 2019 году – еще 22-х.

Госгеонедр отказывается продлевать эти лицензии, ссылаясь на наличие налогового долга "Укрнафты". В свою очередь, в компании считают, что Госгеонедр игнорирует вступившее в законную силу судебное решение, в соответствии с которым наличие налогового долга не является основанием для отказа в выдаче или продлении лицензии. По мнению компании, такие действия являются незаконными, поэтому "Укрнафта" обратилась в суд.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

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