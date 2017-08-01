Превышение запланированных поступлений ЕСВ в Пенсионный фонд - 11 млрд грн

Заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир заявил, что с начала 2017 года превышение запланированных поступлений единого социального взноса (ЕСВ) в Пенсионный фонд Украины составило 11 млрд грн.

"По данным Пенсионного фонда за первые семь месяцев 2017 года в Пенсионный фонд поступило единого взноса на почти 83,8 млрд грн - эта цифра превышает на 11 млрд грн запланированные средства", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Замминистра отметил, что именно средства превышения поступлений планируется направить на повышение пенсий.

Как сообщалось, в апреле министр социальной политики Украины Андрей Рева заявлял, что повышение пенсий с 1 октября обойдется в дополнительных 11-12 млрд грн, которые планируется профинансировать за счет роста поступлений в Пенсионный фонд.