Чистая прибыль ТАСкомбанка в I полугодии выросла в 30,7 раза

ТАСкомбанк (Киев) по итогам января-июня 2017 года получил 22,337 млн грн чистой прибыли, что в 30,7 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года (727 тыс. грн).

Согласно финансовому отчету банка, размещенному в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его чистый процентный доход за первое полугодие текущего года вырос в четыре раза по сравнению с соответствующим периодом 2016 года – до 617,9 млн грн. С вычетом расходов на формирование резервов чистый процентный доход составил 392,055 млн грн (в 6,2 раза больше).

Кроме того, банк получил 123,341 млн грн комиссионного дохода (в 2,5 раза больше).

Активы банка за шесть месяцев возросли на 30,6% - до 10,615 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов - на 47,3%, до 8,072 млрд грн.

Уставный капитал увеличился на 97,4% - до 608 млн грн, собственный капитал - на 3,4%, до 674,717 млн грн.

Группа "ТАС", основанная в 1998 году, является одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины. Развивает четыре основных направления бизнеса: финансовое, промышленное, венчурное и недвижимость. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк и купленный в конце 2016 года Универсал Банк.

В группе также рисковые страховые компании "Индустриальная" и "ТАС" и компании по страхованию жизни "ТАС" и "Эйгон Лайф Украина", а также "ТАС-Финанс консалтинг", "ТАС Эссэт Менеджмент", процессинговый центр "ТАС Линк", "Финансовая компания "Центр финансовых решений" (ТМ "КредитМаркет"), коллекторская компания "Финансовая компания "Европейское агентство по возвращению долгов", "Перемога Финанс Актив", "Велко Инвест", "Улф-Финанс".

Учредитель и основной акционер группы "ТАС" – бывший глава Национального банка Украины Сергей Тигипко.

По данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов ТАСкомбанк занимал 20-е место (8,57 млрд грн) среди 90 действующих банков.