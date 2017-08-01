НБУ выступает против предоставления "Укрпочтой" банковских услуг без соответствующей лицензии

Национальный банк Украины (НБУ) выступает против законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в сфере почтовой связи" (№6601), зарегистрированный в Верховной Раде 21 июля 2017 года.

Документом, в частности, предлагается уполномочить ПАО "Укрпочта" предоставлять услуги по обслуживанию почтовых счетов, и, соответственно, осуществлять эмиссию электронных платежных средств, а также предоставлять отдельные банковские услуги без необходимости получения банковской лицензии. Кроме того, проектом закона предлагается предоставить "Укрпочте" право наравне с банками открывать и вести корреспондентские счета в НБУ, других банках страны и за ее пределами.

НБУ в письме, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", отмечает: законопроект вместе с предоставлением "Укрпочте" соответствующих полномочий не предусматривает выполнение ею законодательно установленных требований к банкам, в том числе, относительно структуры капитала, структуры собственности, деловой репутации руководителей, технического обеспечения, а также других требований - сохранение и раскрытие банковской тайны, соблюдение законодательства в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения.

Кроме того, отмечает центробанк, законопроект не содержит гарантии возврата средств клиентам "Укрпочты", не предусматривает обязательство наравне с банками осуществлять взносы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

"Учитывая вышеизложенное, считаем, что законопроект создает существенные риски в деятельности "Укрпочты" и определяет неравные условия для юридических лиц, которые намерены осуществлять банковскую деятельность", - отмечает НБУ.

Центробанк также напоминает, что после национализации ПриватБанка (Киев) доля государства в банковском секторе превысила 50%. В случае принятия законопроекта №6601 на рынке возникнет еще один государственный банк, что противоречит представленным Министерством финансов в феврале 2016 года принципам реформирования банковского сектора, которые предусматривают сокращение доли госбанков в банковской системе.

Помимо этого, обращает внимание НБУ, в случае предоставления "Укрпочте" предусмотренных законопроектом полномочий возникнет необходимость в дополнительных капитальных расходах: на закупку оборудования, обучение персонала и прочие расходы, несмотря на то, что в пояснительной записке к законопроекту указано, что таковы не понадобятся.

Учитывая указанное, НБУ считает недопустимым принятие соответствующего проекта закона.

Нацбанк также считает целесообразным получение выводов Кабинета министров по указанному законопроекту, поскольку ПАО "Укрпочта" является государственным предприятием.

В то же время, принимая во внимание цель законопроекта, которая заключается в повышении уровня доступности финансовых (банковских) услуг на всей территории страны, НБУ обращает внимание на тот факт, что "Укрпочта", в соответствии с законом "О банках и банковской деятельности", имеет право заключать агентские соглашения с банками. На основании таких соглашений ГП может предоставлять отдельные банковские и другие финансовые услуги потребителям в качестве коммерческого агента, подчеркивает Нацбанк.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет более 50 видов услуг почти в 12 тыс. отделений по всей стране.

Штат предприятия насчитывает 70 тыс. работников, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.

Ранее и. о. генерального директора "Укрпочты" Игорь Смелянский заявлял, что возглавляемое им предприятие рассчитывает с середины 2018 года начать предоставление ряда финансовых услуг, если вышеуказанный проект закона будет поддержан осенью 2017 года.