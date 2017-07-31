Украина за 6 мес. увеличила добычу газа на 2,6%

Добыча природного газа в Украине в январе-июне 2017 года увеличилась на 2,6% (на 255,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 10 млрд 261,5 млн куб. м, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

По данным министерства, предприятия НАК "Нафтогаз Украины" за шесть месяцев увеличили добычу газа на 1,6% (на 130,3 млн куб. м) – до 8 млрд 93,6 млн куб. м. В т.ч. числе ПАО "Укргазвыдобування" увеличило добычу газа на 2,3% (на 168,1 млн куб. м) – до 7 млрд 476,4 млн куб. м, тогда как ПАО "Укрнафта" сократило на 6,5% (на 42,9 млн куб. м) – до 612,1 млн куб. м.

При этом в текущем году зафиксирована добыча ПАО "Черноморнафтогаз" в объеме 5,2 млн куб. м газа, что связано с получением компанией контроля над добычей газа из скважин Стрелкового месторождения после обращения ЧАО "Пласт" к компании о невозможности в полной мере выполнять функции оператора месторождения, от которого зависит газоснабжение Геническа.

Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в январе-июне 2017-го нарастили добычу газа на 6,1% (на 125,1 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016-го – до 2 млрд 167,8 млн куб. м.

Крупнейшими газодобытчиками за первое полугодие 2017-го также стали ЧАО "Нафтогазвыдобування" – 832,71 млн куб. м (+7,3% к январю-июню-2016), ООО "Эско-Пивнич" – 291,262 млн куб. м (-10,1%), ЧАО "Укрнафтобуриння" – 189,802 млн куб. м (+23,2%), ЧАО "Природные ресурсы" – 112,69 млн куб. м (+0,3%), ООО "Куб-Газ" – 89,821 млн куб. м (-15,9%), ООО "ПГНК" – 82,208 млн куб. м (-10%), ЧАО "Укргазвыдобуток" – 55,564 млн куб. м (+6,1%), ООО "Первая украинская газонефтяная компания" –52,691 млн куб. м (-11,3%), ООО "Надра-Геоинвест" – 52,019 млн куб. м (+18,7%), ООО "Энергия-95" – 45,25 млн куб. м (-15,8%), ООО "Системойлинжениринг" – 37,769 млн куб. м (+19%), ООО "Регал петролеум" – 24,244 млн куб. м (-26,7%), ЧАО "Девон" – 19,537 млн куб. м (-68,9%), ООО "Пром-энерго продукт" – 15,71 млн куб. м (+1,4%), ЧАО "Пласт" – 11,64 млн куб. м (-10%), ЧП "Нордик" – 11,089 млн куб. м (+100%), ООО "Сириус 1" – 10,01 млн куб. м (-36,8%), ООО "Пари" – 9,19 млн куб. м (-17,3%), ООО "Укргаз Инвест" – 6,783 млн куб. м (-24,7%), ООО "Надрагаз" – 6,652 млн куб. м (+4,6%), ООО "Украинская буровая компания" – 6,07 млн куб. м (+19,7%), ООО "ТНГК" – 4,883 млн куб. м (+56%), ООО "Макком-Груп" – 4,131 млн куб. м (+13,8%), ООО "Горизонты" – 3,903 млн куб. м (-28,6%), ООО "Арабский Энергетический альянс" – 3,842 млн куб. м (-56,1%), ООО "Бориславская нефтяная компания" – 3,747 млн куб. м (+35,5%), ООО "Актив Газ Ресурс" – 3,584 млн куб. м (-19,1%), ООО "СП "Укркарпатойл" – 3,366 млн куб. м (+100%), ООО "Восточный геологический союз" – 2,783 млн куб. м (-32,1%), ЧАО "Газинвест" – 2,35 млн куб. м (-41,4%), ПАО "Шахта им. Засядько" – 2,349 млн куб. м (-16,2%), ООО "Захиднадрасервис" – 2,34 млн куб. м (-73,4%), ООО "Укр-Аз-Оил" – 1,946 млн куб. м (+100%), ООО "Укрнафтогазинвест" – 1,83 млн куб. м (-37,3%), СУКП "Дельта" – 1,61 млн куб. м (-26,2%), ООО "Сахалинское" – 1,4 млн куб. м (-79,2%), ООО "Нафтогазопромысловая геология" – 1,288 млн куб. м (+100%).

Как сообщалось, Украина в 2016 году увеличила добычу газа на 0,5% (на 91,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 19 млрд 987,1 млн куб. м. Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" снизили добычу газа на 0,8% (на 131,8 млн куб. м) – до 15 млрд 900,2 млн куб. м. В т. ч. числе ПАО "Укргазвыдобування" увеличило добычу газа на 0,5% (на 74,7 млн куб. м) – до 14 млрд 602,7 млн куб. м, тогда как ПАО "Укрнафта" – снизила на 13,7% (на 205,5 млн куб. м), до 1 млрд 297,5 млн куб. м.