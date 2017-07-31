Экономика

18:22 31.07.2017

ГФС проверит главу Минфина Данилюка за 1998-2016гг

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины назначит внеплановую документальную проверку министра финансов Александра Данилюка по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 гг.

Такое определение принял Печерский райсуд Киева 18 июля по ходатайству прокурора департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры в связи с депутатским обращением.

Согласно тексту определения в реестре судебных решений, этот департамент осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 4 июля 2017 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.212 Уголовного кодекса (умышленное уклонение от уплаты налогов).

Ранее народный депутат Татьяна Черновол (фракция "Народный фронт") сообщила о подаче генпрокурору Юрию Луценко депутатского обращения с просьбой расследовать имеющиеся, по ее мнению, существенные расхождения между доходами и расходами А.Данилюка в 2010-2014 гг., когда он возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ при администрации президента.

Как утверждает Т.Черновол, согласно имеющейся налоговой информации о доходах, глава Минфина в те годы получил из законных источников 556,16 тыс. грн, однако приобрел в собственность жилой дом площадью 290 кв. м и, согласно предварительному договору купли-продажи, стоимостью 2,054 млн грн, автомобиль БМВ Х5 2008 г. в. и в 2014 году разместил на счетах Укрсоцбанка 519,67 тыс. грн.

"Министр финансов Данилюк финансируется Левочкиным (экс-глава администрации президента, сейчас – народный депутат)", – заявила Т.Черновол на своем персональном сайте.

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