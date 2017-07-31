ОТП Банк в I пол.-2017 сократил чистую прибыль на 26,8%

ОТП Банк по итогам января-июня 2017 года получил 344,898 млн грн чистой прибыли, что на 26,8% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Согласно обнародованному на веб-сайте банка финансовому отчету, его чистый процентный доход сократился на 36,7% - до 908,09 млн грн. С вычетом расходов на формирование резервов чистый процентный доход составил 673,33 млн грн, или на 3,9% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Неоперационная прибыль банка сократилась на 18,4% - до 428,884 млн грн, при том, что чистый комиссионный доход банка возрос на 16,3% - до 416,643 млн грн.

"Благодаря положительным сигналам рынка, готового работать уже в пост-кризисном режиме, второй квартал позволил нам определить ключевые направления развития. В частности, сфокусировавшись на поддержке агросектора, мы к весенней посевной кампании запустили программу "Агро-фабрика", и продолжаем и далее развивать ее. В рамках обслуживания розничных клиентов мы реализовали и развили ряд партнерских проектов, в частности, в сфере автокредитования, финансирования энергоэфективности IQ energy, а также карточных и ко-брендовых продуктов", - прокомментировал финрезультаты глава правления ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач.

Операционные расходы банка возросли на 6,1% - до 682,133 млн грн.

Активы банка за первые шесть месяцев возросли на 2,6% - до 25,473 млрд грн, при том, что кредитный портфель сократился на 1,4% - до 14,997 млрд грн.

Прирост активов обеспечило увеличение объема денежных средств на счету в Национальном банке Украины (НБУ) – на 37,7%, до 2,672 млрд грн, средств в других банках – на 20,4%, до 2,47 млрд грн и инвестиций, удерживаемых до погашения – на 13,5%, до 2,957 млрд грн.

В пассивах банка сократился накопленный убыток – на 6,6% - до 4,876 млрд грн.

Регулятивный капитал ОТП банка на конец второго квартала составлял 2,7 млрд грн (согласно требованиям Национального банка Украины должен быть не менее 120 млн грн). Показатель адекватности регулятивного капитала по состоянию на 1 июля зафиксирован на уровне 14,12% (при нормативе не менее 10%), показатель текущей ликвидности составил 69,13% (при нормативе 40%).

ОТП Банк (ранее - "Райффайзенбанк Украина") основан в 1998 году. Его единственным акционером является венгерский OTP Bank Plc.

ОТП Банк входит в банковскую группу ОТП, в составе которой также ООО "ОТП Факторинг Украина", ООО "КУА "ОТП Капитал", ООО "ОТП Лизинг" и ООО "ОТП Кредит".

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов ОТП Банк занимал 12-е место (26,441 млрд грн) среди 90 действовавших в стране банков.