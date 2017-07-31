Порошенко подписал закон об усовершенствовании финансирования обращения с радиоактивными отходами

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №2125-VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины об усовершенствовании механизма финансового обеспечения обращения с радиоактивными отходами", принятый 11 июля, сообщается на официальном сайте главы государства в понедельник.

В соответствии с законом, фонд формируется за счет поступлений от экологического налога, который взымается за образование радиоактивных отходов (включая уже накопленные) и/или за временное хранение радиоактивных отходов их производителями сверх установленный условиями лицензии срок. Средства фонда направляются на финансовое обеспечение проектирования, строительства, эксплуатации и закрытия объектов по обращению с радиоактивными отходами, переданных лицензиатами в собственность государства.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Как сообщалось, соответствующий законопроект №6436 Верховная Рада одобрила 239 голосами 11 июля.

Законом возвращается Госфонду обращения с радиоактивными отходами накопительный статус.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в случае невозможности принятия РАО с января 2018 года, Украина должна будет оплатить штраф в сумме $19 млн и ежегодно платить до $0,7 млн за каждую тонну таких отходов. График возврата РАО предусматривает ежегодную передачу из РФ в Украину 70 тонн в 2018-2020 годах, 35 тонн – в 2021-2024 годах и 67 тонн – в 2025 году.

В то же время суммарная стоимость строительства хранилища для хранения ВРАО по состоянию на середину 2016 года оценивалась в 340 млн грн.

Государственный фонд обращения с радиоактивными отходами создан в 2008 году для аккумулирования средств производителей радиоактивных отходов с целью их будущего захоронения. После внесения изменений в законодательство в 2010 году фонд потерял статус накопительного, что привело к нехватке средств на создание инфраструктуры по обращению с РАО.

Такое положение делает невозможным любое, даже краткосрочное, планирование вопросов, связанных с созданием объектов для обращения с РАО, поскольку создание объектов 4-5 категории сложности (которыми обычно являются хранилища для радиоактивных отходов) требует долгосрочной реализации. От проекта до ввода в эксплуатацию и лицензирования проходит 5-6 лет.

В 2016 году глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук отмечал, что фонду необходимо вернуть первоначальную функцию в виде финансирования переработки и захоронения РАО действующих АЭС и расширить его сферу деятельности на обращение с отходами чернобыльского происхождения, тогда как в последние годы он используется преимущественно на поддержание объектов зоны в существующем состоянии.