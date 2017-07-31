"Центрэнерго" договорилось с американской XCOAL о поставке около 700 тыс. тонн антрацита в 2017г

ПАО "Центрэнерго" заключило с XCOAL Energy &Resources (США) контракт о поставке около 700 тыс. тонн угля антрацитовой группы до конца 2017 года, сообщил глава генкомпании Олег Коземко.

"Мы заключили контракт 14 июля, ожидаем около 700 тыс. тонн до конца года", - сказал он на брифинге в посольстве США в Украине в Киеве в понедельник.

Согласно репортажу "5 канала" из посольства США в Украине, первая партия американского антрацита объемом 85 тыс. тонн будет поставлена в начале сентября, вторая - в объеме 125 тыс. тонн - прибудет в конце сентября.

Цена первой партии составит $113/тонна, но она не является фиксированной и в последующем может меняться, в том числе, в меньшую сторону.

По словам О.Коземко, в 2018 году объемы поставок американского антрацита могут составить до 2 млн тонн.

Как сообщалось в начале июня со ссылкой на С.Коземко, украинская делегация намерена посетить США для переговоров о поставке антрацита. В случае достижения договоренности можно ожидать прибытие первой партии продукции через два месяца.

Он отмечал, что, согласно прогнозному балансу, "Центрэнерго" должно импортировать 700 тыс. тонн угля антрацитовой группы

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт.

Государству принадлежит 78,3% акций компании.

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