НКРЭКУ вновь рассмотрит вопрос перехода на абонплату за распределение газа

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 4 августа вновь рассмотрит вопрос перехода на абонентскую плату за распределение газа, сообщается на сайте регулятора.

В повестку заседания включен один вопрос – "О внесении изменений в некоторые постановления НКРЭКУ по дополнительной защите прав потребителей и переходу к принципу заказанной мощности".

Как сообщалось, НКРЭКУ 28 марта 2017 года решила ввести в действие абонплату за распределение газа, однако 10 апреля это решение было отменено для проведения дополнительных консультаций.

Новая система предусматривает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара.

При этом каждый потребитель должен ежемесячно платить за распределение газа фиксированную сумму, зависящую от максимальной пропускной способности его счетчика, независимо от фактических объемов потребления. В то же время цена закупаемого абонентом газа уже не будет включать стоимость транспортировки и распределения.

Предполагалось, что абонплата для бытовых потребителей на переходной период в три года будет установлена в меньших размерах, чем для остальных категорий. По окончанию переходного периода абонплату для разных категорий планируется уравнять.