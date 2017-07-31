Гройсман допускает рейсы Ryanair в "Борисполь" или "Жуляны" на временных условиях до запуска "Гостомеля"

Крупнейший европейский перевозчик Ryanair может временно осуществлять рейсы из международного аэропорта "Борисполь" или аэропорта "Киев" (Жуляны), пока в аэропорту в Гостомеле (Киевская обл.) полгода будет строиться новый терминал, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Пока будет строиться терминал в "Гостомеле", "Борисполь" или "Жуляны" на временных условиях могут предоставить Ryanair свои услуги", - заявил премьер в интервью изданию "Деловая столица", опубликованном в понедельник.

Он уточнил, что новый терминал для работы лоу-костеров в Гостомеле планируется создать в пределах полугода.

В.Гройсман еще раз отметил, что Кабинету министров не было известно намерение министра инфраструктуры Владимира Омеляна подписать в марте меморандум с Ryanair.

"Если бы мы в Кабмине знали, то обязали бы "Гостомель" сразу начать подготовку к созданию терминала для лоу-костеров. Меморандум подписали в марте, а за шесть месяцев можно было сделать классный терминал, и все лоу-костеры начали бы летать уже из "Гостомеля". К сожалению, мы потеряли время", - сказал премьер.

Он добавил, что лоу-косты должны летать и из региональных аэропортов - Львова, Харькова, Херсона.

По словам В.Гройсмана, для понимания направления развития отрасли Министерству инфраструктуры было поручено до середины августа разработать стратегию развития аэропортов.

Министр инфраструктуры В.Омелян накануне на своей странице в Facebook сообщил, что в Стамбуле имел продолжительный разговор с владельцем турецкой авиакомпании Atlas Global, имеющим большие планы по инвестированию в Украину и не только в авиационной сфере, а также обсудил с ним потенциал аэропорта "Гостомель".

"Договорились, что не будем ждать еще несколько лет реализации вышеуказанных амбициозных планов, а в конце августа встретимся уже для официальных переговоров", – отметил министр.

Он инициировал публичные обсуждения в конце августа - начале сентября "Что такое дешевые авиаперевозки и для чего они нужны бизнесу, туризму, государству" с приглашением представителей бюджетных и классических авиалиний, украинских и иностранных аэропортов, представителей городов.

В качестве примера В.Омелян привел Турцию, которая в начале 1990-х имела около 10 аэропортов и высокие цены на авиабилеты, однако сейчас - более 50 аэропортов. В стране работает несколько мощных национальных авиакомпаний, а цены на авиаперевозки конкурируют с автобусными.