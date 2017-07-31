Экономика

13:47 31.07.2017

ProZorro запустила рейтинг лучших и худших госзаказчиков Dozorro Index

Электронный рейтинг государственных заказчиков Dozorro Index в системе электронных закупок заработал в пилотном режиме, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Впервые на основе миллиона торгов и отчетов о них, имеющихся в системе, предлагаем мониторинговый инструмент, который позволяет оценить конкретного заказчика и сравнить его с условным средним заказчиком в его группе", – сказал М.Нефедов на презентации рейтинга в понедельник в Киеве.

По словам руководителя проекта TAPAS ("Прозрачность и отчетность в госуправлении и услугах") Карлоса А.Герреро, показатели индекса рассчитываются с учетом годовых данных. В рейтинге заказчики разбиты на 11 групп – школы, советы, социальные услуги, медучреждения, отделы образования и культуры, вузы, суды, энергопредприятия, водные предприятия, почта. В каждой группе выделены топ-3 заказчика, которые придерживаются лучших практик, и три, которые избегают их.

"Планируем рассчитывать индекс приблизительно раз в неделю", – сказал Карлос А.Герреро.

Как сообщалось, система ProZorro была запущена в пилотном режиме в феврале 2015 года.

ProZorro – группа электронных площадок, объединенных в единую систему с общим пулом поставщиков. В апреле 2016 года стартовал первый этап внедрения электронной системы госзакупок, а с 1 августа 2016 года использование электронной системой стало обязательным для остальных государственных заказчиков.

Мониторинговый портал публичных закупок DoZorro начал работу 1 ноября 2016 года.

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