Харьковский "Завод Фрунзе" инвестирует USD1,6 млн в запуск производства решетчатых настилов

ПАО "Завод Фрунзе" (Харьков), ведущий в Украине производитель изделий из перфорированного металла и систем ограждения, приобрела немецкую линию по производству решетчатых настилов производственной мощностью около 200 тонн продукции в месяц.

Согласно сообщению пресс-службы предприятия, сумма контракта составила около $1,6 млн. Запуск линии запланирован на сентябрь 2017 года.

"Многие годы мы занимались поставками решетчатых настилов, закупая их в Польше и Бельгии. Но после того как курс гривни резко снизился, импортная продукция стала мало интересна украинскому покупателю. С другой стороны, текущий курс стимулирует экспорт. Поэтому мы запускаем собственное производство и на этом первом этапе инвестируем в его создание около 49 млн грн. Изделия будут поступать как на внутренний рынок, так и на внешние, например, в Польшу и Азербайджан", - цитируется в сообщении глава правления "Завод Фрунзе" Александр Василенко.

В нем уточняется, что настилочные решета применяются в строительстве промышленных и сельскохозяйственных объектов, в жилищном строительстве, а также в дизайнерских решениях. В частности, с их помощью создаются вентилируемые полы, "прозрачные" лестницы и площадки на автомойках, элеваторах, заводах, нефте- и газодобывающих морских платформах и в зоопарках.

Как сообщалось, в конце 2016 года "Завод Фрунзе" объявил о масштабном инвестиционном проекте по созданию импортозамещающего производства решетчатых настилов общей стоимостью около EUR8 млн, который будет реализован в несколько этапов. Сейчас завершается первый этап проекта.

Завод им. Фрунзе, основанный в 1885 году. Выпускает сита для сельхозмашин, настилочные решетки, сетки и системы ограждения для стройиндустрии, элементы городской среды (корзины для мусора, лавки), складские стеллажи и защитные системы картеров двигателей для автомобилей.

В ассортименте – более 1,750 тыс. видов перфорированных металлических листов и пробивных решет.

Предприятия имеет разветвленную сеть представительств и филиалов в Украине и России, а также в Казахстане и на Ближнем Востоке (ОАЭ).

Как сообщалось, по итогам 2016 года "Завод Фрунзе" получил чистую прибыль в размере 53,48 млн грн, что на 15,8% больше аналогичного показателя 2015 года.

Согласно данным госреестра, конечным бенефициаром ПАО является его глава правления А.Василенко.