Альфа-Банк в I полугодии уменьшил чистую прибыль в 6,3 раза

ПАО "Альфа-Банк" (Киев) по итогам января-июня 2017 года получил 12,116 млн грн чистой прибыли, что в 6,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года (1,288 млрд грн).

Согласно финансовому отчету банка, размещенному в системе раскрытия информации НКЦБФР, его чистый процентный доход за первое полугодие вырос в 2,2 раза – до 1,301 млрд грн. Кроме того, банк получил 780,139 млн грн комиссионного дохода (на 54% больше).

Активы банка за первые шесть месяцев уменьшились на 3,5% и составили 37,602 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов выросли на 3,8%, до 26,592 млрд грн.

Уставный капитал к концу указанного периода вырос на 62,1% – до 12,179 млрд грн, собственный капитал - на 0,4%, до 3,324 млрд грн.

Альфа-Банк (Украина) (до января 2001 года - Киевский инвестиционныйбанк) основан в 1993 году. В ABH Holding входят также Альфа-Банк в Украине, Беларуси, Казахстане, России и Amsterdam Trade Bank N.V. Дочерние компании ABHH также осуществляют деятельность на Кипре и в Великобритании.

Владельцами ABH Holdings SA являются уроженец Львова Михаил Фридман (36,47%) и уроженец Киева Герман Хан (23,27%), являющиеся в настоящее время гражданами Израиля и проживающие в Лондоне, а также Алексей Кузмичев - 18,12%, Петр Авен - 13,76%, Андрей Косогов - 4,08% (все - граждане РФ, проживающие в Москве) и The Mark Foundation for Cancer Research - 4,3%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру активов Альфа-Банк занимал 9-е место (40,22 млрд грн) среди 90 действовавших финучреждений.