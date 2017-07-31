"Укргазвыдобування" определилось с победителями тендера на 3D-сейсмику четырех площадей за 693 млн грн

ПАО "Укргазвыдобування" определилось с победителями тендера на осуществление сейсморазведочных работ на четырех площадях по технологии 3D общей стоимостью 692,641 млн грн при изначально ожидаемых 749,03 млн грн (все – с НДС).

Согласно данным в системе ProZorro, первый и второй лоты на 3D-сейсмику Мелиховско-Ефремовской и Западно-Хрестищенской площадей выиграло ООО "Викойл ЛТД" (Киев), которое выполнит работы за 252,5 млн грн и 128,115 млн грн соответственно.

Третий лот на 3D-сейсмику Тимофеевской площади выиграло ООО "Геоюнит" (Киев), которое выполнит работы за 116,975 млн грн.

Четвертый лот на 3D-сейсмику Комышнянской площади выиграло ГП "ПО Белоруснефть", которое выполнит работы за 195,052 млн грн.

Работы по первому и четвертому лотам должны быть выполнены до 30 июня 2018 года, по второму и третьему – до 31 марта 2018-го.

Сообщения УГВ о намерениях заключить контракты с этими компаниями датированы 12 и 26 июля.

Собственником "Викойл ЛТД" с уставным капиталом 35 млн грн, является U.B. Seismic Limited (Кипр).

Конечным бенефициаром "Геоюнит", с УК 1,27 млн грн, через Tervalto Trading Ltd (Кипр) является Леонид Посохов, который возглавлял НАК "Надра Украины" с августа 2004 по июнь 2005 года.

"Белоруснефть" является государственным производственным объединением.

Как сообщалось, в конце 2016 года глава правления УТГ Олег Прохоренко обнародовал планы компании по проведению 3D-сейсмикки 17 месторождений общей площадью 1,5 тыс. кв. км в ближайшие годы.

УГВ в 2016 году увеличило добычу газа на 0,5% (0,077 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 14,605 млрд куб. м, в т.ч. продажа добытого газа для его дальнейшей реализации населению возросла на 1,4% (на 0,184 млрд куб. м) – до 13,002 млрд куб. м.

В 2017 году УГВ планирует достичь планки по добыче газа в объеме 15 млрд куб. м, нарастив его производство на 0,4-0,6 млрд куб. м.

Разработанная УГВ программа "20/20" предусматривает увеличение добычи газа до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году и 20,1 млрд куб. м – в 2020 году.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.