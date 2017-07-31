Внедрение RAB-тарифов не должно отобразиться на счетах потребителей

Внедрение стимулирующего регулирования (RAB-регулирования) для обленерго и НЭК "Укрэнерго" не должно повлиять на тарифы для населения, подчеркивает Кабинет министров Украины.

"Консультации с правительством по этому поводу НКРЭКУ не проводила, поэтому Кабинет министров Украины настаивает, чтобы нормативная база, наработанная регулятором для установления RAB-тарифов, была обсуждена с правительством и общественностью … Правительство Украины разделяет мнение о необходимости энергомодернизации облэнерго и привлечения инвестиций в развитие электрических сетей. Но это, ни в коем случае, не должно делаться за счет украинцев в виде увеличенных тарифов на электроэнергию", - указано в заявлении, обнародованном на правительственном веб-портале в понделеьник.

В Кабмине считают, что наработанную НКРЭКУ нормативную базу по внедрению стимулирующего регулирования необходимо тщательно изучить и, при необходимости, доработать.

Как сообщалось, НКРЭКУ сформировала нормативную базу для перевода облэнерго на RAB-регулирование.

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