Экономика

12:49 31.07.2017

Внедрение RAB-тарифов не должно отобразиться на счетах потребителей

Внедрение стимулирующего регулирования (RAB-регулирования) для обленерго и НЭК "Укрэнерго" не должно повлиять на тарифы для населения, подчеркивает Кабинет министров Украины.

"Консультации с правительством по этому поводу НКРЭКУ не проводила, поэтому Кабинет министров Украины настаивает, чтобы нормативная база, наработанная регулятором для установления RAB-тарифов, была обсуждена с правительством и общественностью … Правительство Украины разделяет мнение о необходимости энергомодернизации облэнерго и привлечения инвестиций в развитие электрических сетей. Но это, ни в коем случае, не должно делаться за счет украинцев в виде увеличенных тарифов на электроэнергию", - указано в заявлении, обнародованном на правительственном веб-портале в понделеьник.

В Кабмине считают, что наработанную НКРЭКУ нормативную базу по внедрению стимулирующего регулирования необходимо тщательно изучить и, при необходимости, доработать.

Как сообщалось, НКРЭКУ сформировала нормативную базу для перевода облэнерго на RAB-регулирование.

Новость смотреть также на сайте Энергореформа

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Гройсман допускает рейсы Ryanair в "Борисполь" или "Жуляны" на временных условиях до запуска "Гостомеля"

В ЕС обеспокоены возможным началом торговой войны из-за стали

Украина нарастила запасы газа в ПХГ до 13 млрд куб. м

Цены на нефть усилили рост

Изменение розничных тарифов на электроэнергию в связи с внедрением RAB станет понятно после проведения облэнерго общественных слушаний

ПОСЛЕДНЕЕ

ProZorro запустила рейтинг лучших и худших госзаказчиков Dozorro Index

Нацкомфинуслуг намерена расширить перечень лиц, имеющих право на рассмотрение дел о правонарушениях и применения мер воздействия

Ассоциация нефтетрейдеров предлагает АМКУ подписать меморандум о совместных действиях

Харьковский "Завод Фрунзе" инвестирует USD1,6 млн в запуск производства решетчатых настилов

Альфа-Банк в I полугодии уменьшил чистую прибыль в 6,3 раза

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog8008.html
РЕКЛАМА