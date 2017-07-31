Чистая прибыль Райффайзен Банка Аваль в I полугодии возросла на 88%

Чистая прибыль Райффайзен Банка Аваль (Киев) по итогам января-июня 2017 года составила 2,738 млрд грн, что на 88% больше, чем за аналогичный период 2016 года (1,456 млрд грн).

Согласно финансовому отчету на веб-сайте банка, его чистый процентный доход за первое полугодие текущего года увеличился на 15,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до 2,739 млрд грн.

Кроме того, банк получил комиссионного дохода 1,040 млрд грн(на 25,5% больше).

Активы банка за первые шесть месяцев увеличились на 8,8% и составили 60,912 млрд грн, в том числе кредиты и авансы клиентам выросли на 10,2% - до 30,859 млрд грн.

Уставный капитал к концу указанного периода оставался на прежнем уровне – 6,155 млрд грн, тогда как собственный капитал уменьшился на 8,8% - до 9,181 млрд грн.

Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. По его данным на 1 января 2017 года, Raiffeisen Bank International (RBI, Австрия) владел 68,27% уставного капитала финучреждения, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 30%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру активов Райффайзен Банк Аваль занимал 5-е место (57,684 млрд грн) среди 90 действующих банков.