Бенефициар "Донбассэнерго" не планирует участвовать в конкурсе по приватизации блокпакета акций предприятия

Бенефициар энергогенерирующей компании ПАО "Донбассэнерго" Роберт Бенш не планирует участвовать в конкурсе по приватизации блокирующего пакета акций этого предприятия, сообщил он агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас я не планирую участвовать в аукционе. Когда я покупал акции ("Донбассэнерго" – ИФ) у Игоря Гуменюка, наметил создание интегрированного инвестиционного портфеля, включающего производство электроэнергии, бурение и производство нефти, газа, а также участие в рынке солнечной, ветровой энергии. Хотя эти планы могут показаться очень широкими, составленный инвестиций график покрывает более десяти лет. Поэтому мы не собираемся покупать дополнительную долю в бизнесе, в котором владеем контрольным пакетом акций", - сказал он.

Р.Бенш добавил, что наибольший интерес для него представляют недооцененные активы.

"Мы сосредоточены на существенно недооцененных активах в секторе, либо по причине плохого управления, либо, как в случае с "Донбассэнерго", когда активы расположены на Донбассе, или их мажоритарные собственники были близки к бывшей "Партии регионов", - отметил он.

Вместе с тем, бенефициар "Донбассэнерго" не высказал каких-либо претензий к условиям конкурса по приватизации блокпакета.

"Аукцион выглядит справедливым. Естественно, я предпочел бы более высокую оценку бизнеса. Однако, учитывая ранее проданную долю и месторасположение бизнеса, я понимаю, и могу согласиться со скидкой в оценке (акций "Донбассэнерго" – ИФ)", - резюмировал он.

Как сообщалось, торги по продаже блокпакета "Донбассэнерго" запланированы на 16 августа, они пройдут на "Украинской межбанковской валютной бирже", начальная цена составляет 669,2 млн грн.

"Донбассэнерго" владеет Славянской ТЭС и Старобешевской ТЭС (последняя находится на оккупированной территории, компания заявила об утрате контроля над ней).

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,773% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк, в настоящее время – Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный).

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